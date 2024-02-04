Головне за неділю, 4 лютого: 31 відбитий штурм під Авдіївкою, Зеленський в Роботиному

Бої під Авдіївкою, 59 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підсумки нацвідбору на "Євробачення-2024". Яким запам’ятається 711-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у Роботиному Запорізької області.

Про це він повідомив у Фейсбуці і опублікував відео.

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!", - написав президент.

У Запорізькій області Володимир Зеленський також провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі і представив новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова.

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" та вручив державні нагороди пілотам. Захисники неба отримали ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

Президенту розповіли деталі серії російських атак із використанням безпілотників на Дніпропетровщині та заходи з підсилення ефективності роботи українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Також обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей ПвК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 59 бойових зіткнень.

Ворог завдав 32 авіаційних ударів і здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського.

На Запорізькому - відбили 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 лютого – в нашій новині.

Сьогодні після 13:00 російська армія завдала ударів з артилерії по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двох цивільних госпіталізовано.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. "Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову", повідомив Філашкін.

Увечері 4 лютого в "Дії" офіційно завершилося голосування за переможця Національного відбору на Євробачення-2024.

Як ішлося у прямому етері шоу результатів нацвідбору, члени журі віддали найбільший бал Ziferblat - 11 балів. На другому місці опинилися Alyona Alyona та Jerry Heil. На третьому місці - Melovin.

Відповідно до результатів голосування глядачів, найбільше балів - 11 – та голосів українці віддали за Аlyona Аlyona & Jerry Heil.

Отож, за підсумками голосування у Мальме Україну представлятимуть Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!