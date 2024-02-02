На Миколаївщині затримали бойовика, який під час окупації “здавав” українців на російських блокпостах, – СБУ

Під час втечі з окупованої території росіяни не взяли свого поплічника з собою.

Служба безпеки України повідомила про викриття ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївщини.

Фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію. Для цього зловмисник добровільно зголосився «чергувати» на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту.

Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки». Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами.

Також загарбники «конфісковували» транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.

Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути «непомітним» та періодично змінював адреси проживання.

Але співробітники СБУ все ж таки розшукали його і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Минулого місяця правоохоронці затримали жителя Миколаєва, який "зливав" координати медзакладів, де лікували українських військових. Чоловік об’їжджав місто на власному автомобілі, збирав необхідну інформацію, фіксував її на гугл-картах і передавав агресору.