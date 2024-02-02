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На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 2 людини

Також надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 2 людини
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Минулої доби росіяни завдали 153 удари по 25 населених пунктах Запорізького краю, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко. 

Окупанти здійснили 49 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Левадному, Новоіванівці, Новодарівці, Новоданилівці, Щербакам, Гуляйпільському, Малим Щербакам, П'ятихатках та Степовому, а також обстріляли з РСЗВ Кам'янське.

103 артудари прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Роботиного, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Степового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок ворожих артобстрілів поранення отримав 40-річний житель Малої Токмачки та 33-річний житель Преображенки.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вранці Гентаб ЗСУ повідомив, що за добу росіяни завдали два ракетних та 85 авіаційних ударів. На фронті відбулося 63 бойових зіткнення.

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