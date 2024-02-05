За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 389560 осіб особового складу, 9349 артилерійських систем та 11822 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,
- танків ‒ 6348 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
- артилерійських систем – 9349 (+18) од,
- РСЗВ – 979 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).
Дані уточнюються.
- Протягом доби найбільше бойових зіткнень відбулося на Авдіївському напрямку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.