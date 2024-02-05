За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 389560 осіб особового складу, 9349 артилерійських систем та 11822 бойових броньованих машин.

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