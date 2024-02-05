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За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб

Росія втратила 18 артилерійських систем та 7 одиниць спецтехніки.

За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 389560 осіб особового складу, 9349 артилерійських систем та 11822 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,
  • танків ‒ 6348 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
  • артилерійських систем – 9349 (+18) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).

Понад 800 окупантів знищили ЗСУ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Понад 800 окупантів знищили ЗСУ за добу

Дані уточнюються.

  • Протягом доби найбільше бойових зіткнень відбулося на Авдіївському напрямку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. 
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