Пошкодження пожежного депо в Чернігівській області і удари по Харківській: як минула доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели сім обстрілів (35 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із артилерії та мінометів. Через обстріл у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено будівлю пожежного депо та магазину. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Торецьк, Калинівка, Рівне. Пошкоджено один житловий будинок, будівля водоочисної станції, службовий автомобіль. Одна цивільна людина загинула, четверо поранених.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. Зруйновано господарську споруду, ще шість – пошкоджено. Зачепило адмінбудівлю, 13 приватних осель, авто та лінію електропередач. Гучно було і у Новомосковському районі. Без жертв. Уночі російська армія знову цілила по Нікопольському району. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. Без жертв.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксували по Очакову. Постраждалих немає. Увечері під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Луганській кількість обстрілів з боку окупантів залишається високою. На нашій ділянці фронту рашисти били по всій лінії бойового зіткнення 113 разів, застосували 516 снарядів. Зокрема, по Білогорівці. Також зафіксовано використання ворогом щонайменше 17 безпілотників.

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове. Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатньому, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному. Внаслідок обстрілу об 11:00 Василівки пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Учора також відбувся ворожий обстріл Вовчанська. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття та скління будівлі "ЦНАП". Пошкоджено чотири приватних будинка. Постраждалих немає. Унаслідок ударів КАБавми по Колодязному Куп’янського району зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждалих немає. Унаслідок ворожого обстрілу двома КАБами села Горяне пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню ПСП "Маяк", сільськогосподарську техніку, лінію електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку. Травмованих немає.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 144 ударів по 20 населених пунктах області. Ворог здійснив 27 БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці й Левадному, а також шість обстрілів із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки, Новоіванівки, Темирівки, Роботиного та Степового. 111 артилерійських ударів прийшлися по території Новоандріївки, Гуляйпільського, Білогір'я, Роботиного, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 25 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

У Херсонській за добу ворог здійснив 36 обстрілів (132 снаряди), з них по Херсону – шість обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 14 населених пунктів області. До лікарні госпіталізували жінку, яку отримала травми через обстріл Качкарівки, що стався 2 лютого. У 76-річної місцевої жительки травма грудної клітини, множинні гематоми кінцівок та тулуба, акубаротравма. За добу по області: одна людина дістала поранення.