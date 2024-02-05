Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент Володимир Зеленський відвідав центр підготовки, де відбувається тренування мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.

Президенту доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК «Фагот» та ПЗРК «Ігла», а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.

Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

Фото: Офіс президента

"Хочу подякувати вам за знищення повітряних цілей ворога, за захист нашої держави, наших сімей, за захист України. Бажаю вам міцного здоров’я і тільки перемоги. Тільки вперед! Слава Україні!" – сказав президент, звертаючись до військовослужбовців.