Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент Володимир Зеленський відвідав центр підготовки, де відбувається тренування мобільних вогневих груп.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський ознайомився з умовами проживання та проходження служби військовослужбовцями.
Президенту доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК «Фагот» та ПЗРК «Ігла», а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб.
Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.
"Хочу подякувати вам за знищення повітряних цілей ворога, за захист нашої держави, наших сімей, за захист України. Бажаю вам міцного здоров’я і тільки перемоги. Тільки вперед! Слава Україні!" – сказав президент, звертаючись до військовослужбовців.
- Учора Зеленський відвідав розташування ПвК "Схід" на Дніпропетровщині і нагородив військових пілотів.
- Президент також відвідав Запорізьку область. Він провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону щодо безпекової ситуації на Запоріжжі. Також Зеленський побував на передовій і поспілкувався з військовими в Роботиному.
- Такожу неділю президент представив новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова.
- У лютому минулого року року в Києві створили мобільні вогневі групи, які можуть збивати ворожі дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі. Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.
- Під час масованої атаки росіян 25 листопада близько 40% безпілотників збили саме мобільні вогневі групи.