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У Києві судитимуть держреєстраторку з КМДА, яка незаконно переоформила майно "Росатому"

Російська корпорація через підконтрольну компанію володіла нежитловим приміщенням у Подільському районі столиці.

У Києві судитимуть держреєстраторку з КМДА, яка незаконно переоформила майно "Росатому"
Фото: Прокуратура Києва

У Києві судитимуть державного реєстратора Департаменту з питань реєстрації КМДА, яка незаконно переоформила майно російської підсанкційної корпорації "Росатом".

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну компанію володіла нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. та вартістю понад 55 млн гривень.

На це приміщення судом накладено арешт та його передано в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації "Росатом" запроваджено санкції, у тому числі, - блокування активів.

"Будівля підлягала подальшій націоналізації відповідно до Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів". Щоб унеможливити націоналізацію, спритники намагались завдяки підробленим документам переоформити право власності на приміщення на підконтрольне російській компанії підприємство з ознаками фіктивності", - зазначили в прокуратурі.

Держреєстраторка лужбову недбалість проігнорувала наявну в реєстрі інформацію про обтяження у вигляді арешту на це приміщення та незаконно здійснила реєстрацію права власності на нового фіктивного власника, чим спричинила шкоду державним інтересам на понад 55 млн гривень.

У ході слідства приміщення було повернуто державі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київська компанія допомагала підсанкційному “Росатому” будувати 5 АЕС у різних країнах світу.

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