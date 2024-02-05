Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Іноземним волонтерам заборонили в’їзд до низки громад Херсонщини

Рішення пов’язане із нещодавньою французьких волонтерів унаслідок удару росіян по Бериславу.

Іноземним волонтерам заборонили в’їзд до низки громад Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

В’їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини тепер відбуватиметься за погодження обласної військової адміністрації та військового командування.

Про це повідомила Херсонска ОВА.

Зазначається, що це рішення пов’язане, зокрема, із нещодавньою загибеллю французьких волонтерів унаслідок удару по Бериславу.

"Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

"На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", – зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони області Дмитро Бутрій.

Загибель французьких волонтерів у Бериславі

  • 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав. Унаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.
  • Президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.
  • Франція почала розслідування. А міністр закордонних справ Стефан Сежурне також заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies