Іноземним волонтерам заборонили в’їзд до низки громад Херсонщини

В’їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини тепер відбуватиметься за погодження обласної військової адміністрації та військового командування.

Про це повідомила Херсонска ОВА.

Зазначається, що це рішення пов’язане, зокрема, із нещодавньою загибеллю французьких волонтерів унаслідок удару по Бериславу.

"Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

"На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", – зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони області Дмитро Бутрій.

Загибель французьких волонтерів у Бериславі