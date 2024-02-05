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Обговорили з прем’єр-міністром посилення політики ветеранів, - Зеленський

На думку президента, проблеми у політиці ветеранів пов'язані виключно з менеджментом.

Обговорили з прем’єр-міністром посилення політики ветеранів, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні зранку президент обговорив з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики ветеранів. Обговорили кроки перезавантаження, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. 

Про це у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе”, - наголосив президент.

Також Володимир Зеленський відвідав три регіони України, де обговорив зміцнення РЕБ та посилення нашої ППО. 

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В Дніпрі президент відвідав ліцей “Синергія”, де подякував учителям, поговорив з учнями, ученицями. 

В Кропивницькому провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки. Доручив Шмигалю провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. 

“Черкаси – взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Головні питання, звичайно, – про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць”, – запевнив голова держави. 

Володимир Зеленський наголосив,, що минулий рік Україна завершила з економічним зростанням понад 5%, цей рік має зберігати динаміку. 

“Потрібні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом і робота бізнесу в чистому, легальному полі – “в білу” й заради збереження та створення якнайбільшої кількості робочих місць. Стійкість нашої економіки, соціальна стійкість України – це елементи нашої державної стійкості у війні”, - підкреслив президент. 

Він також подякував кожному підприємцю, кожному розробнику, усім нашим людям, які створили Україні галузь дронів, і хто створює нову потужну українську РЕБ.

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