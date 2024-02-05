Одна з операторів Bihus.Info фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків, - СБУ

За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів наркоторговців виявилися окремі співробітники Bihus.Info.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”, - йдеться у повідомленні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

Також СБУ нагадала, що були прийняті відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та “оптимізовано напрями його роботи”.

Крім того, спецслужба запевнила, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства, а жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на редакції та ЗМІ загалом.