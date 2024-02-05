Одна з операторів Bihus.Info фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків, - СБУ

За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів наркоторговців виявилися окремі співробітники Bihus.Info.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”, - йдеться у повідомленні.
СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.
Також СБУ нагадала, що були прийняті відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та “оптимізовано напрями його роботи”.
Крім того, спецслужба запевнила, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства, а жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на редакції та ЗМІ загалом.
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16 грудня сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Пізніше сайт уже видалив новину і відео. На ролику були уривки телефонних розмов операторів і сммниці (не журналістів) про наркотики та відео вживання ними ймовірно наркотичних речовин.
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Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що депутати звернуться до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами.
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Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.
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СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info. Повідомлялося, що за командою Bihus.info стежили близько 30 людей.
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Команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила СБУ.
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31 січня Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка.
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Згодом в СБУ заявили, що так "оптимізація" необхідна для достатнього рівня безпеки ЗМІ.