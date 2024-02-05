Головне за понеділок, 5 лютого: 105 бойових зіткнень, обстріли Херсона та Сумщини

Бої під Авдіївкою, 105 бойових зіткнень, ворожі обстріли, заява міністерки Лапутіної про відставку, Зеленський в Кропивницькому. Яким запам’ятається 712-й день повномасштабної війни.

Близько 12 години російська армія вчергове вдарила по Херсону. Станом на 13:36 було відомо про чотирьох жертв і одного пораненого, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Росіяни обстріляли місто із тимчасово окупованого лівого берега, внаслідок влучання виникла пожежа. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що загиблими є двоє чоловіків, які перебували в авто.

"Також через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні", – повідомив він.

Згодом Прокудін додав, що кількість загиблих зросла до трьох. Загинула 66-річна жінка.

Після цього Ігор Клименко уточнив, що загиблих уже четверо. За даними голови Херсонської міської військової адміністрації, четвертим загиблим є чоловік 60 років.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Ворожба в Сумській області з РСЗВ "Град". Загинув місцевий житель, ще одна жінка дістала поранення.

Про це Суспільному повідомив Ворожбянський міський голова Андрій Дружченко.

"Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено п'ять приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо", - сказав Дружченко.

Обстріл стався приблизно о 17:00, місцеві пабліки повідомляють про 10 вибухів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 105 бойових зіткнень.

Ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Упродовж дня підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.

На Лиманському наші захисники відбили 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському - 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському - 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 лютого – в нашій новині.

До Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Президент Володимир Зеленський відвідав Кропивницький, де провів нараду щодо стану справ у регіоні.

"Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково", - йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

На нараді обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких майже 90 тисяч залишилося жити на Кіровоградщині, збереження і створення робочих місць.

"Окремо поспілкувалися щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", - наголосив Президент.

Також Зеленський відвідав один із медзакладів, де лікуються українські захисники. Глава держави поспілкувався з воїнами і вручив їм нагороди.

Команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України.

Як ідеться на сайті проєкту, розслідувачам вдалося ідентифікувати тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельних номерах, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року.

"За операцію відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки імовірно залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції", - зазначили журналісти-розслідувачі.

За даними Bihus.Info, у комплексі операція спецслужби тривала шість діб.

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