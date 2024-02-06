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У Бериславі ворог тричі скинув вибухівку з дрона біля гуманітарного штабу, постраждала жінка

Потерпілу госпіталізували.

У Бериславі ворог тричі скинув вибухівку з дрона біля гуманітарного штабу, постраждала жінка
Фото: Поліція Херсонської області

Херсонська ОВА повідомила, що Берислав знову атакували російські безпілотники. 

Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу. 

Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг.

Потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, п'ятеро людей загинули за минулу добу через російські обстріли Херсонської області. Ворог провів 16 обстрілів.

  • 1 лютого російська армія атакувала в Бериславі волонтерів із Франції. Двоє іноземців загинули, ще троє були поранені. Також поранень зазнав українець, що працював у міжнародній організації. 
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