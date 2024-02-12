Федоров анонсував виробництво дронів, здатних вражати цілі "глибоко в РФ"

Рівень виробництва та поставок дронів в Україні минулого року зріс більш ніж у 120 разів.

У 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії. Також в нашій державі вже діє до 10 компаній, що виготовляють дрони, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Reuters.

За словами міністра, нещодавня серія ударів по нафтових об’єктах Росії відобразила успіхи уряду у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього. При цьому держава виступає венчурним інвестором.

"Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великої дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі", – сказав Федоров.

Він повідомив, що близько 2,5 мільйона доларів виділили на фінансування стартапів у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом минулого року. У 2024 році цю суму планують збільшити приблизно в десять разів.

Як сказав міністр, на відміну від Росії, де у виробництві дронів домінує держава, переважна більшість виробників в Україні є приватними.

"Лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати аж до регіонів навколо Москви чи Санкт-Петербурга, була державною", – наголосив Федоров виданню.

Міністр розповів, що рівень виробництва та поставок в Україні зріс більш ніж у 120 разів у 2023 році, і це є частиною більших воєнних зусиль щодо розробки та виробництва безпілотників, щоб скоротити відставання від ударних можливостей Росії.

Федоров заявив, що погоджується з оцінкою голови військової розвідки України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократично. Це суть прориву у війні технологій. Ми будемо продовжувати робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас врятувати", – сказав він, зазначивши, що є нестача артилерійських снарядів в українській армії.

За словами Федорова, загалом минулого року було замовлено понад 300 тисяч безпілотників різних типів і понад 100 тисяч відправлено на фронт, проте ці цифри не охоплюють волонтерські поставки, які зробили "значний внесок".

Міністр розповів, що держава зняла оподаткування комплектуючих БПЛА, спростила процедуру укладання контрактів та процедуру виведення з експлуатації.

"Тобто ми взяли всі блокування, з якими стикалися приватні компанії, і за півроку їх усунули, ухваливши всі необхідні закони та постанови", – сказав чиновник.

Він зазначив, що українська індустрія дронів значною мірою залежить від комплектуючих із зарубіжних країн, у тому числі Китаю, який багато хто вважає союзником Росії. Федоров сказав, що були спроби локалізувати виробництво комплектуючих.

"Тому я думаю, що якщо ми продовжимо цю тенденцію, до кінця цього року у нас буде багато компаній, які вже виробляють більше 50% своїх компонентів на місцевому рівні" – повідомив міністр.

За його словами, нещодавній сплеск виробництва спричинив таке навантаження на логістику, що довелося швидко вносити зміни, щоб запобігти тривалим затримкам у поставках.

Федоров сказав, що Україна підготувала 20 тисяч операторів безпілотників з початку 2023 року, відколи запустила програму надання грантів на військову підготовку в 20 приватних навчальних закладах.

"Ми платимо за кожного військового, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план зробити це більшою державною програмою і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні", – додав Федоров.

Нещодавно Федоров заявив, що в Україні розробили аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який буде здатний вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.