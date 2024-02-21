Міноборони і Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+

Команда IT-фахівців Міністерства оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації розробляють мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Наприклад, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.
Серед інших можливостей:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
- форми зворотного зв'язку (щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних);
- навчальні онлайн-курси для саморозвитку.
Міністр оборони Рустем Умєров сказав, що часто чує скарги від бійців "на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти", тому "наше рішення — оцифрувати максимально все".
Запустять застосунок як очікується, влітку 2024 року.
Цього місяця Міноборони дозволило військовим частинам вести облік документів лише в електронній формі. У разі переходу на е-документацію, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.