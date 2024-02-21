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Міноборони і Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+

Тут будуть доступні документи та послуги для військових. 

Міноборони і Мінцифри розробляють мобільний застосунок Армія+
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Команда IT-фахівців Міністерства оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації розробляють мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наприклад, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. 

Серед інших можливостей:

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
  • форми зворотного зв'язку (щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних);
  • навчальні онлайн-курси для саморозвитку. 

Міністр оборони Рустем Умєров сказав, що часто чує скарги від бійців "на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти", тому "наше рішення — оцифрувати максимально все".

Запустять застосунок як очікується, влітку 2024 року.

Цього місяця Міноборони дозволило військовим частинам вести облік документів лише в електронній формі. У разі переходу на е-документацію, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено. 

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