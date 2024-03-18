До складу сил увійдуть по 2,5 тис. солдатів з Польщі та Німеччини.

Польща та Німеччина створюють сили швидкого реагування в Європі

Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

“З липня наші бойові групи, 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів, будуть готові до швидкого реагування”, - повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що ці сили виконують завдання “Стратегічного компасу”.

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили концепцію Євросоюзу у сфері оборони та безпеки, так званий “Стратегічний компас”, у березні 2022 року.

Як тоді повідомлялось, ЄС:

– створить сили швидкого реагування чисельністю до 5000 військовослужбовців;

– має бути готовим розгорнути 200 повністю оснащених експертів місії CSDP (Спільна політика оборони та безпеки) упродовж 30 днів, у тому числі в складних умовах;

– буде проводити регулярні навчання на суші та на морі;

– підвищить мобільність своїх військових;

– розширить можливості аналізу розвідувальних даних;

– розробить інструменти для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз.