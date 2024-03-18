Польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною

Вантажівки можуть проїхати лише через один пункт.

Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез

Польські фермери заблокували два пункти пропуску із Німеччиною – Сьвецко та Губінек. Блокування вони почали учора, а триватиме воно до середи, пише The Guardian із посиланням на речника поліції.

Марчін Малудий, якого цитує Reuters, повідомив, що трафік в районі цих двох пунктів заблоковано. Рух неможливий у обох напрямках.

Єдиною можливістю для вантажівок є проїзд до Ольшина. Легкові авто можуть перетнути німецький кордон в інших пунктах пропуску.

Мітингарі закликають змінити обмеження, накладені на них в межах програми Євросоюзу "Зелена угода" щодо боротьби зі змінами клімату, а також повернути митні забори на імпорт агропродукції з України.

На середу польські фермери анонсували масштабні протести по всій країні.