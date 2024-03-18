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Польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною

Вантажівки можуть проїхати лише через один пункт.

Польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною
Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез
Фото: EPA/UPG

Польські фермери заблокували два пункти пропуску із Німеччиною – Сьвецко та Губінек. Блокування вони почали учора, а триватиме воно до середи, пише The Guardian із посиланням на речника поліції.

Марчін Малудий, якого цитує Reuters, повідомив, що трафік в районі цих двох пунктів заблоковано. Рух неможливий у обох напрямках.

Єдиною можливістю для вантажівок є проїзд до Ольшина. Легкові авто можуть перетнути німецький кордон в інших пунктах пропуску. 

Мітингарі закликають змінити обмеження, накладені на них в межах програми Євросоюзу "Зелена угода" щодо боротьби зі змінами клімату, а також повернути митні забори на імпорт агропродукції з України. 

На середу польські фермери анонсували масштабні протести по всій країні.

  • Місяцями польські фермери блокували кордон з Україною. Однак польській міністр сільського господарства говорив, що блокувати треба "інший кордон". "Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак. 
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