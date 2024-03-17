У другу річницю трагедії кілька десятків людей зібралися перед оперним театром у Львові, щоб провести тиху акцію.

У Львові пройшла меморіальна акція з вшанування загиблих у драматичному театрі Маріуполя. Другий рік поспіль біля театрів по всій Україні викладається символічний надпис «ДІТИ».

Фото: Іван Станіславський

У березні 2022 року такий надпис створили поруч з будівлею драмтеатру в Маріуполі, щоб позначити, що в будівлі перебувають мирні люди. Попри це, 16 березня окупаційні війська скинула на театр дві авіабомби, вбив сотні мирних мешканців.

Фото: Іван Станіславський

У другу річницю трагедії кілька десятків людей зібралися перед оперним театром у Львові, щоб провести тиху акцію.

Фото: Іван Станіславський

«Ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять наших загиблих земляків, яких вбили 16 березня. В драмтеатрі переховувалось понад 1000 осіб, це були здебільшого родини з дітьми. Окупанти вдарили двома потужними бомбами позбавив життя сотні людей», – каже організаторка акції Валентина Бойко.

Фото: Іван Станіславський

Перед будівлею львівської опери мітингувальники склали надпис «ДІТИ» з запалених лампадок, а також поклали дитячі іграшки. Люди тримали в руках прапори Маріуполя, України та паперові макети драмтеатру.

Фото: Іван Станіславський

«Досі невідома точна кількість загиблих, тому що окупанти злочинно приховали наслідки своїх дій та вивезли залишки тіл разом з будівельним сміттям. Цей напис, який відтворений сьогодні тут, він повертає нас на два роки назад, коли росіян не зупинило те, що в будівлі переховуються жінки та діти. Драмтеатр став символом жорстокості та цинічності наших ворогів», – розповідає маріупольчанка Алла, учасниця акції.

Фото: Іван Станіславський

Акція завершилась хвилиною мовчання. У цей день надписи «ДІТИ» також з’явилися у Львові перед театрами імені Заньковецької та Леся Курбаса.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський