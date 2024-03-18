Liberties: верховенство права в країнах Євросоюзу занепадає

Країни "старої демократії" мають періодичні виклики, а от нещодавно відновлені демократії зіткнулися з коливаннями то в бік занепаду, то до покращення.

Верховенство права в Євросоюзі занепадає, зокрема через послаблення правових і демократичних систем стримування. Також у країнах ЄС різко зросло обмеження права на протест, вважають у провідній мережі громадянських свобод Liberties. Дані зі звіту опублікували в The Guardian.

Звіт обʼєднав інформацію 37 правозахисник груп з 19 країн. Liberties зазначили, що в старих демократіях із основними партіями в уряді, як у Франції, Німеччині та Бельгії, виклики верховенству права залишаються "спорадичними".

У нещодавно відновлених демократіях, як Польща, Словаччина і Словенія, верховенство права може "швидко коливатися – або в бік відновлення, або в бік занепаду".

Виконавчий директор Союзу громадянських свобод у Європі (Liberties) Балаж Денес сказав, що ЄС потребує діяти швидше проти явного відходу від верховенства права.

"Суть полягає в тому, що Комісія, увесь ЄС сидять на дуже потужному наборі інструментів, але вони не бажають використовувати його швидко та наполегливо", – вважає він.

За його словами, такі заходи, як розгляд справ про порушення або умовне заморожування коштів ЄС, можуть і повинні бути застосовані, але Брюссель був "як сторонній спостерігач. Вони не розуміють, що деякі уряди навмисно руйнують систему стримувань і противаг".

Випадок Угорщини, де нині системні проблеми верховенства права залишаються невирішеними, попри деякі законодавчі зміни, підкреслив, "наскільки погано все може закінчитися", сказав Денес, "наскільки це зараз служить натхненням для таких, як (словацький прем'єр-міністр – Ред.) Фіцо".

У Франції, як йдеться у звіті, минулорічна пенсійна реформа була "запроваджена в явно недемократичному законодавчому процесі" після того, як уряд скористався спеціальними конституційними повноваженнями, тоді як у Німеччині журналістам тепер загрожує кримінальне переслідування, якщо вони публікують судові рішення, які не є загальнодоступними.

В Італії та Швеції, уряди яких очолюють і підтримують ультраправі партії, партнери Liberties повідомили про регресію верховенства права в таких сферах, як система правосуддя, свобода ЗМІ та плюралізм, громадянський простір і права людини.

У Словаччині популістський прем’єр-міністр Роберт Фіцо "систематично демонтував демократичні структури", тоді як у сусідній Словенії продемократичний уряд працював над тим, щоб скасувати постійні спроби свого популістського попередника підірвати демократичні норми.

Польща, чий новий уряд боровся за відновлення ліберальної демократії після восьми років популістської влади, підкреслила "проблему відновлення верховенства права без порушення правових основ, які людина саме і прагне відродити".

Фіцо заявив, що запропоновані зміни, включно зі скасуванням спеціальної прокуратури, яка займається корупцією на високому рівні, необхідні, щоб покласти край упередженню щодо його партії Smer-SSD, але критики кажуть, що зміни захистять його політичних і бізнес-союзників.

За словами Liberties, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина та Швеція запровадили заборони на протести, часто через конфлікт Ізраїлю та Гази, а деякі також обмежують свободу слова, зокрема щодо пропалестинських повідомлень або символів.

У доповіді йдеться, що кліматичні активісти також були виділені владою, особливо в західноєвропейських країнах, таких як Бельгія, Німеччина, Італія та Швеція, з арештами та судовими переслідуваннями за ненасильницькі протести.

У розділі про свободу преси аналітики висловили занепокоєння через концентрацію медіавласності та напади на журналістів, які торік відбулися в десятьох країнах Євросоюзу.

Також наголосили, що нехтування правами біженців та мігрантів залишалося "жахливою проблемою".

Судову систему в деяких країнах назвали політизованою і нечесною, хоча Швеція вжила заходів щодо деполітизації процесів відбору суддів.