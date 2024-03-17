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У Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів

В російському посольстві в Кишиневі відкрили виборчу дільницю.

У Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів
Фото: dancor.sumy.ua

У Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування, пише NewsMaker.

Як повідомили у молдовській поліції, на момент затримання чоловік встиг кинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Порушника затримали.

Підозрюваний є громадянином Молдови і, за його словами, також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова. 

Свої дії він пояснив тим, що не задоволений російською владою.

  • 55 країн-учасників Організації Об’єднаних Націй підписали спільну заяву, в якій засудили проведення на тимчасово окупованій території України "виборів" Путіна.
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