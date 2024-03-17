У Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів

У Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування, пише NewsMaker.
Як повідомили у молдовській поліції, на момент затримання чоловік встиг кинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Порушника затримали.
Підозрюваний є громадянином Молдови і, за його словами, також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова.
Свої дії він пояснив тим, що не задоволений російською владою.
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