Єврокомісія розглядає ембарго для російської агропродукції

Також є пропозиції і для польських фермерів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели перемовини щодо нової серії пропозицій, які Єврокомісія пропонуватиме Польщі для врегулювання протесту фермерів.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами перемовин з прем'єром Польщі, ідеться на сайті Єврокомісії.

Під час розмови, очільниця Єврокомісії повідомила, що наразі європейські інституції розглядають ймовірність введення ембарго щодо імпорту аграрної продукції з РРФ, що було умовою для відповідних поступок від України.

"Єврокомісія оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії до Євросоюзу", – зазначають у пресрелізі Єврокомісії.

Нові пропозиції є і для польських фермерів. ЄК пропонує звільнити невеликі ферми площею до 10 га від контролю та штрафів, пов’язаних з новими вимогами для аграрної продукції в Євросоюзі. Відповідні пом'якшення можуть застосовуватись до всіх аграрії країн ЄС.

"Такі зміни додадуть можливість застосовувати певні стандарти у спосіб, який буде більш сумісним із повсякденними реаліями, з якими фермери мають справу у житті", – ідеться у повідомленні.

У Єврокомісії додають, що такі пропозиції є прямою відповіддю на пропозиції, отримані від фермерів у Польщі та за її межами.