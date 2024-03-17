ЄС і Єгипет підписали декларацію про стратегічне партнерство

Європейський Союз визнає цю країну як "надійного партнера, а також унікальну та життєво важливу геостратегічну роль Єгипту як стовпа безпеки, помірності та миру у регіоні Середземномор'я, Близького Сходу та Африки".

Арабська Республіка Єгипет і Європейський Союз підписали декларацію про стратегічне партнерство.

Текст документа оприлюднили на сайті Єврокомісії.

Сторони погодилися підняти свої відносини на рівень "стратегічного та всеосяжного партнерства, що ґрунтується на цінностях рівності, взаємної поваги та довіри". ЄС і Єгипет підтвердили зобов'язання розвивати свої давні відносини, засновані на "тісних географічних, культурних, політичних, економічних та міжособистісних зв'язках з метою поглиблення їхньої загальної стабільності, миру та процвітання", йдеться в документі.

У декларації зазначено також, що "Європейський Союз визнає Єгипет як надійного партнера, а також унікальну та життєво важливу геостратегічну роль Єгипту як стовпа безпеки, помірності та миру у регіоні Середземномор'я, Близького Сходу та Африки".

Документ про стратегічне партнерство чітко визначатиме конкретні галузі співробітництва, а саме: політичні відносини, макроекономічна стабільність, інвестиції, торгівля, включаючи енергетику, воду, продовольчу безпеку та зміну клімату, міграцію, безпеку та розвиток людського капіталу. Реалізація цих напрямів має розкрити весь потенціал відносин Єгипту та ЄС.