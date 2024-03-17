Хунта Нігеру розірвала угоду про розміщення у країні американських військових

Хунта західноафриканської країни Нігеру розірвала угоду, яка дозволяла розміщати в країні американських військових, пише BBC.
Речник хунти полковник Амаду Абдрамане повідомив про те, що делегація з Вашингтона перебувала в Ніамеї для переговорів з військовим керівництвом країни і заяви американців обурили хунту.
США використовували свою базу в Нігері для моніторингу регіональної активності джихадистів.
Ця заява хунти, яка перебуває при владі з липня минулого року, пролунала під час її зближення з Росією та після вигнання французьких військ у грудні.
“Присутність США на території Республіки Нігер є незаконною та порушує всі конституційні та демократичні норми, які вимагають від суверенного народу... консультації щодо розміщення іноземної армії на його території”, − сказав Абдрамане.
Він також стверджував, що американська делегація звинуватила Нігер в укладенні таємної угоди щодо постачання урану до Ірану. Полковник Абдрамане назвав звинувачення “цинічним” і таким, що “нагадує другу війну в Іраку”.
Переворот у Нігері та його наслідки
- Нігером керує військова хунта після торішнього липневого перевороту, що став одним із дев'яти в Західній і Центральній Африці з 2020 року. У серпні військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів.
- Унаслідок нігерійського перевороту було повалено демократично обраного президента країни Мохамеда Базума. Більше про переворот читайте у тексті Lb.ua “Переворот у Нігері – головний біль для Європи”.
- Хунта також оголосила про припинення дії угоди на суму 1,7 мільярда євро для стримування міграції з Африки до Європи. Тоді ж у Нігері скасували закон, який встановлював кримінальну відповідальність за міграцію через регіон Агадес на півночі країни, економіка якого значно послабилася через дію закону.
- Після перевороту у Нігері зросли антифранцузькі настрої (Франція − колишній колонізатор країни). У жовтні Париж розпочав виведення своїх майже 1400 військових, дислокованих у Нігері, а потім відкликав свого посла.
- У грудні військові лідери Нігеру розірвали угоду про військове співробітництво з Європейським Союзом.