Хунта Нігеру розірвала угоду про розміщення у країні американських військових

Хунта західноафриканської країни Нігеру розірвала угоду, яка дозволяла розміщати в країні американських військових, пише BBC.

Речник хунти полковник Амаду Абдрамане повідомив про те, що делегація з Вашингтона перебувала в Ніамеї для переговорів з військовим керівництвом країни і заяви американців обурили хунту.

США використовували свою базу в Нігері для моніторингу регіональної активності джихадистів.

Ця заява хунти, яка перебуває при владі з липня минулого року, пролунала під час її зближення з Росією та після вигнання французьких військ у грудні.

“Присутність США на території Республіки Нігер є незаконною та порушує всі конституційні та демократичні норми, які вимагають від суверенного народу... консультації щодо розміщення іноземної армії на його території”, − сказав Абдрамане.

Він також стверджував, що американська делегація звинуватила Нігер в укладенні таємної угоди щодо постачання урану до Ірану. Полковник Абдрамане назвав звинувачення “цинічним” і таким, що “нагадує другу війну в Іраку”.

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