Кулеба обговорив з Блінкеном військову допомогу Україні

Кулеба нагадав про необхідність продовження американської підтримки для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я поспілкувався із Ентоні Блінкеном і подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе нашому народу протистояти російській агресії", – зазначив міністр.

Він додав, що під час розмови наголосив на необхідності та нагальності продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", – повідомив Кулеба.

Дипломати обговорили шляхи затвердження "критично необхідного" пакету підтримки України з боку США.

"Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", – наголосив глава МЗС.

Також Блінкен і Кулеба обговорили очікувані результати Вашингтонського саміту НАТО цього року.

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2024