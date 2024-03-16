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Кулеба обговорив з Блінкеном військову допомогу Україні

Кулеба нагадав про необхідність продовження американської підтримки для України. 

Кулеба обговорив з Блінкеном військову допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я поспілкувався із Ентоні Блінкеном і подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе нашому народу протистояти російській агресії", – зазначив міністр.

Він додав, що під час розмови наголосив на необхідності та нагальності продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. 

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", – повідомив Кулеба.

Дипломати обговорили шляхи затвердження "критично необхідного" пакету підтримки України з боку США.

"Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", – наголосив глава МЗС.

Також Блінкен і Кулеба обговорили очікувані результати Вашингтонського саміту НАТО цього року.

  • 14 березня директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього. Вільям Бернс вважає, що без допомоги США вже через рік Володимир Путін диктуватиме умови щодо припинення війни в Україні. Втім, якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то вже наприкінці року Україна зможе диктувати власні умови.
  • 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять. 
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
  • Згодлму у ЗМІ повідомили, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.
  • Проте у березні США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн. До нього увійшли зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, зокрема фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди. Також у цьому пакеті Україна отримає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод. 
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