Кулеба обговорив з Блінкеном військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Я поспілкувався із Ентоні Блінкеном і подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе нашому народу протистояти російській агресії", – зазначив міністр.
Він додав, що під час розмови наголосив на необхідності та нагальності продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси.
"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", – повідомив Кулеба.
Дипломати обговорили шляхи затвердження "критично необхідного" пакету підтримки України з боку США.
"Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", – наголосив глава МЗС.
Також Блінкен і Кулеба обговорили очікувані результати Вашингтонського саміту НАТО цього року.
I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2024
I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery…
- 14 березня директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього. Вільям Бернс вважає, що без допомоги США вже через рік Володимир Путін диктуватиме умови щодо припинення війни в Україні. Втім, якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то вже наприкінці року Україна зможе диктувати власні умови.
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Згодлму у ЗМІ повідомили, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.
- Проте у березні США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн. До нього увійшли зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, зокрема фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди. Також у цьому пакеті Україна отримає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод.