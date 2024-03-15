Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку і функціонування української мови до 2030 року

До 2030 року 100% держслужбовців та посадових осіб мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису.

Кабінет Міністрів схвалив розроблену Мінкультом програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року.

Як ідеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, програма спрямована як на створення умов для подолання наслідків русифікації, так і на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі.

Документ, зокрема, передбачає спецпроєкти:

подолання наслідків лінгвоциду та заходи з відновлення функціонування української мови на деокупованих територіях;

інформаційні кампанії та інші заходи з промоції;

удосконалення рівня володіння та викладання української мови педагогічними працівниками.

У програмі зафіксовано, що українська – це мова надання публічних послуг. До 2030 року 100% держслужбовців та посадових осіб мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису й інших стандартів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови, та надають нею публічні послуги і здійснюють публічні комунікації.

Також українська – мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології.

Також українська має стати основною мовою спілкування у побуті. До 2030 року держава планує, аби 80% українців в родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 % до 85 %.