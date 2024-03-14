Україна та Латвія почали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Це відбувається на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а сьогоднішні переговори провів заступник керівника ОП Ігор Жовква. Також до делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо.

Під час переговорів сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Також вони узгодили графік подальших переговорів.

В Офісі президента зауважили, що зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.