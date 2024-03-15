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Стефанчук: "Сумніви у легітимності Зеленського - безпідставний наратив РФ"

Голова Верховної Ради переконаний, що Конституція чітко регламентує безперервність влади.

Стефанчук: "Сумніви у легітимності Зеленського - безпідставний наратив РФ"
Руслан Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук не бачить жодних юридичних підстав для тверджень щодо нелегітимності Президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року та вважає це російським наративом.

В інтерв'ю Суспільному Голова Верховної Ради заявив, що як правник він чітко знає, що Конституція України містить статтю 108, яка передбачає виконання президентом своїх повноважень до вступу на посаду нового глави держави. Це забезпечує принцип безперервності влади.

"Президентом України був, є і залишатиметься Володимир Зеленський", - підкреслив Стефанчук.

Щодо можливості оскарження такого твердження у Конституційному Суді, то спікер нагадав: звернутися до Феміди за роз'ясненням може сам Президент, група із понад 45 народних депутатів, Уповноважений з прав людини. Але Голова парламенту переконаний, що у такому випадку суд продемонструє "свою державницьку позицію".

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