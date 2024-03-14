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Єрмак та Сіярто провели телефонну розмову

Сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку.

Єрмак та Сіярто провели телефонну розмову
Андрій Єрмак
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку”, - йдеться у повідомленні.

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Єрмак та Сіярто домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.

Співрозмовники наголосили на важливості особистого контакту. Вони сподіваються на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного.

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