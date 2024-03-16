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Порошенко привіз морпіхам на Південь FPV-дрони і квадроцикли для евакуації поранених

Військові отримали безпілотники різних типів.

Народний депутат Петро Порошенко передав підрозділам Морської піхоти у Миколаївській області дрони-камікадзе, "Мавіки", а також три квадроцикли для швидкої евакуації поранених. 

Депутат Запорізької міськради, офіцер легендарної 36-ї бригади морської піхоти, яка наразі воює з окупантам на лівому березі Дніпра, розповів, що його бригада отримала від Порошенка партію дронів "Мольфар". Про це йдеться на сайті "Євросолідарності".

"Саме такий тип дронів ми будемо використовувати вперше. Але армія – це люди, які постійно спілкуються один з одним. Є дружні підрозділи, які їх використовували, і відгуки дуже позитивні. Тому я думаю, що у нас теж все вийде і ми показувати свої результати роботи. Будемо вам звітувати, як на лівому березі Дніпра будуть горіти рашисти", – сказав морпіх. 

Порошенко заявив, що частину з 2000 отриманих FPV передали в дивізіон побратимів з 36 бригади морпіхів. 

Також закрили запит однієї з бригад на ремонт техніки – привезли пересувну авторемонтну майстерню. Передали військовим і дефіцитні шини для "хамерів" та КРаЗів. 

Радіотехнікам з бригади ППО Порошенко передав вантаж електроніки.

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