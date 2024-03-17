Сепаратисти Придністров'я поскаржилися на атаку дрона-камікадзе 17 березня.

Відео наслідків вибуху і прильоту оприлюднили в пропагандистському телеграм-каналі "Перший Придністровський".

Обстріл, за словами сепаратистів, стався на території однієї з військових частин у Тирасполі. Пропагандисти повідомили про відсутність жертв.

Після інциденту у регіон прибули на нараду представники російської ФСБ, повідомляє телеграм-канал "Тирасполь Інфо".

Доповнення. Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав інцидент провокацією Кремля.

"Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру. Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки", - пояснили в ЦПД.

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що не підтверджує інцидент, назвавши його "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні", передає Newsmaker.

У Бюро також зазначили, що зв'язалися з іншими структурами та вивчили фото та відео з місця інциденту у Тирасполі.

"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років", - йдеться в коментар відомства.

"Влада Молдови, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", — додали в Бюро.