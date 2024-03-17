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Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину. Україна і Молдова назвали інцидент провокацією (доповнено)

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що Кремль хоче інформаційно нагнітати ситуацію.

Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину. Україна і Молдова назвали інцидент провокацією (доповнено)
Уламки гелікоптера у молдовському Придністров'ї
Фото: пропагандистські ЗМІ Придністров'я

Сепаратисти Придністров'я поскаржилися на атаку дрона-камікадзе 17 березня.

Відео наслідків вибуху і прильоту оприлюднили в пропагандистському телеграм-каналі "Перший Придністровський". 

Обстріл, за словами сепаратистів, стався на території однієї з військових частин у Тирасполі. Пропагандисти повідомили про відсутність жертв.

Після інциденту у регіон прибули на нараду представники російської ФСБ, повідомляє телеграм-канал "Тирасполь Інфо".

Доповнення. Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав інцидент провокацією Кремля.

"Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру. Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки", - пояснили в ЦПД.

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що не підтверджує інцидент, назвавши його "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні", передає Newsmaker.

У Бюро також зазначили, що зв'язалися з іншими структурами та вивчили фото та відео з місця інциденту у Тирасполі. 

"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років", - йдеться в коментар відомства.

"Влада Молдови, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", — додали в Бюро.

  • У невизнаному Придністров'ї дислокується російський "контингент". Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що тамтешні окупанти не становлять загрози для України. Розвідка володіє повною інформацією про концентрацію та кількісний склад росіян, кордон із ПМР надійно укріплений.
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