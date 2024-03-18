Politico: ЄС готує нові санкції проти Росії

Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ обговорять нові обмежувальні заходи.

Євросоюз планує оголосити сьогодні обговорити нові санкції проти Росії. Пакет обмежувальних заходів буде пов'язаний із "виборами" Володимира Путіна, пише Politico.

Метою санкцій є наголошення на тому, що виборчий процес у Росії не був вільним і чесним, супроводжувався цензурою та переслідуванням журналістів. Опозиційні кандидати були заборонені, ув'язнені або померли.

Дипломати і посадовці у розмові з Politico на умовах анонімності повідомили, що сьогодні вранці 27 міністрів закордонних справ країн ЄС і топдипломат Жозеп Боррель у Брюсселі обговорять санкції проти "осіб і організацій" режиму Путіна, таких як тюремних чиновників.

"Ми сподіваємося, що буде політична згода на вжиття санкції проти числа людей, причетних до... убивства Олексія Навального", – сказав один із високопосадовців.

Путін тим часом учора вперше за роки промовив ім'я Олексія Навального – політика, який позиціонував себе як опозиційного і помер у російській колонії. Президент РФ заявив, нібито дозволив обміняти його на осіб, які відбували ув'язнення за кордоном, але Навальний помер до обміну. Раніше про те, що Навального перед смертю мали обміняти, говорили його прибічники.

Окрім нових санкцій проти Росії, міністри країн ЄС сьогодні формалізують обіцянку надати Україні 5 млрд євро на озброєння. Також йтиметься про війну на Близькому Сході.

Участь у зустрічі міністрів країн ЄС візьме їхній український колега Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен.