Найбільшу у Європі базу НАТО розпочали будувати у Румунії

У Румунії розпочали будівництво найбільшої у Європі бази НАТО. Проєкт будівництва спрямований на розширення існуючої 57-ї авіабази імені Михаїла Когелничану, яка розташовуватиметься у в повіті Констанца на площі 2800 гектарів.
Про це із посиланням на румунські ЗМІ пише Укрінформ.
На будівництво витратять 2,5 мільярда євро. Нова база, на території якої проживатимуть 10 000 військовослужбовців Альянсу разом із членами їхніх сімей, включатиме важливу військову інфраструктуру, зокрема злітно-посадкові смуги та ангари для військових літаків, а також цивільні об’єкти – школи, дитсадки, магазини і лікарню.
Об’єкт має стати найважливішим об’єктом Альянсу в Європі.
- Раніше, у лютому, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна дозволила розміщення на своїй території сил швидкого розгортання НАТО високої готовності у разі серйозних загроз безпеці.
- 24 березня 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн Альянсу ухвалили розгортання чотирьох нових бойових груп у Болгарії, в Угорщині, в Румунії і Словаччині, на додаток до чотирьох таких багатонаціональних бойових груп, що були утворені раніше на території країн Балтії та у Польщі.
- Цьогоріч європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом $380 мільярдів. Вперше сума інвестицій складе 2% від загального ВВП.
- Тим часом у Польщі починає працювати команда із запуску JATEC – першого проєкту України та НАТО. Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн Альянсу.