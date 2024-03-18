Найбільшу у Європі базу НАТО розпочали будувати у Румунії

Винищувачі F-18 стоять на палубі авіаносця USS Gerald R. Ford у східній частині Атлантичного океану, поблизу Франції, 13 листопа

У Румунії розпочали будівництво найбільшої у Європі бази НАТО. Проєкт будівництва спрямований на розширення існуючої 57-ї авіабази імені Михаїла Когелничану, яка розташовуватиметься у в повіті Констанца на площі 2800 гектарів.

Про це із посиланням на румунські ЗМІ пише Укрінформ.

На будівництво витратять 2,5 мільярда євро. Нова база, на території якої проживатимуть 10 000 військовослужбовців Альянсу разом із членами їхніх сімей, включатиме важливу військову інфраструктуру, зокрема злітно-посадкові смуги та ангари для військових літаків, а також цивільні об’єкти – школи, дитсадки, магазини і лікарню.

Об’єкт має стати найважливішим об’єктом Альянсу в Європі.