Уряд Болгарії формуватиме очільниця МЗС Марія Габріель

Вона може водночас і керувати кабміном, і залишитися міністеркою закордонних справ.

Партія ГЕРБ висунула міністерку закордонних справ Болгарії Марію Габріель на пост глави уряду, передає BGNES.

Президент Болгарії Румен Радев дав Габріель сім днів, щоб сформувати і представити склад нового кабміну.

Раніше в мережі з'явилися дані про можливий склад нового уряду. Відповідно до них, Габріель, ставши прем'єром, збереже за собою посаду очільниці МЗС.

Її попередник Ніколай Денков може стати віцепрем'єром із питань Європи, низка міністрів збережуть свої посади, як от глава МВС, керівники міністерства регіонального розвитку, міністерства юстиції, мінкультури, міністерства сільського господарства та ін.

Як відомо, 5 березня експрем'єр-міністр країни Ніколай Денков подав заяву про відставку уряду.