Президент Євроради: Якщо не дамо Україні достатньо допомоги, щоб зупинити Росію, то будемо наступними

Президент Європейської Ради Шарль Мішель проаналізував ситуацію з війною в Україні та європейську готовність протистояти російській агресії, допомагаючи Києву. У колонці для видання La Libre Шарль зазначив, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення "стало зрозуміло, що Росія не зупиниться на Україні, як вона не зупинилася у Криму десять років тому".

"Росія продовжує свою тактику дестабілізації – у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі на африканському континенті", - підкреслив глава Євроради.

Мішель наголосив, що Росія становить "серйозну військову загрозу нашому європейському континенту та глобальній безпеці" і "якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄС і не надамо Україні достатньої допомоги, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними".

"Тому ми маємо бути добре підготовлені з погляду оборони та перейти в режим "воєнної економіки". Настав час взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи деінде", - вважає президент Євроради.

Мішель наголосив, що треба зміцнити військовий потенціал ЄС і більше витрачати на оборону. "Цього року Росія витратить на оборону 6% свого ВВП, тоді як ЄС, як і раніше, витрачає в середньому менше, ніж цільовий показник, встановлений НАТО, тобто 2% ВВП", - додав глава Європейської Ради.

Мішель зазначив, що упродовж десятиліть Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку. "Сьогодні ми стикаємося з найбільшою проблемою безпеки з часів Другої світової війни, яка потребує посилення нашої оборонної готовності. Це вимагатиме від нас радикальної та незворотної зміни нашого мислення у бік мислення в галузі стратегічної безпеки", - заявив Мішель.

Він зауважив, що кремлівська пропаганда в Європі намагається "переконати наших громадян, що війна в Україні нас не стосується, що вона виснажує наші бюджети та поділяє нас". "Це нахабна брехня. Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні та зміцнити нашу європейську оборону. Ми повинні вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили", - наголосив Мішель.

Президент Євроради наголосив, що "нам необхідно зробити Україну пріоритетом, а також витрачати більше, розумніше та менш фрагментовано".

"Ми маємо використовувати європейський бюджет для купівлі військової техніки для України – використаймо непередбачені доходи від арештованих російських активів для купівлі зброї для України", - підсумував Мішель.