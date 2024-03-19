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Генпрокуратура Німеччини підозрює солдата Бундесверу у співпраці з російською розвідкою

Військовий намагався знайти контакт із посольствами РФ та пропонував свої послуги.

Генпрокуратура Німеччини підозрює солдата Бундесверу у співпраці з російською розвідкою
Солдаты Бундесвера на учениях в Боснии и Герцеговине
Фото: предоставлено автором

Німецькі правоохоронні органи висунули підозру одному із солдатів Бундесверу через імовірну співпрацю з російськими спецслужбами.

Про це ідеться у повідомленні Генеральної прокуратури Німеччини.

Прокуратура має достатньо доказів, які підтверджують роботу німецького солдата на іноземну секретну службу. Крім того його також звинувачують у порушенні службової таємниці.

Прокуратура повідомила, що вручила обвинувальний висновок Томасу Х., який працював солдатом у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу.

"Томас Х. З травня 2023 року кілька разів з власної ініціативи звертався до генконсульства РФ у Бонні та посольства РФ у Берліні та пропонував співпрацю. Одного разу він передав інформацію, отриману в ході професійної діяльності, для передачі російській розвідці", — ідеться у повідомленні.

Одного разу підозрюваний передав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, для агентів російської розвідки.

Обвинувачений був заарештований 9 серпня 2023 року і відтоді перебуває під вартою.

Влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів та викриття співробітника Бундесверу, якого підозрюють в шпигунстві на користь РФ.

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