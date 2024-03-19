Остін: За два роки партнери по "Рамштайну" надали Україні допомоги на $88 млрд

За два роки держави з Контактної групи з питань оборони України зібрали на військову підтримку нашої країни 88 мільярдів доларів.
Про це повідомив за підсумками 20-го засідання групи міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Укрінформ".
Зараз партнери зосереджені на двох напрямках:
- забезпечення негайних потребу українських Збройних Сил;
- допомога для довгострокової перспективи.
За словами Остіна, найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Києву більше, ніж Вашингтон в розрахунку до власного ВВП.
"Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це", - сказав очільник Пентагону.
- 19 березня засідання у форматі "Рамштайн" проводять у Берліні.
- Участь бере і українська делегація.
- На засіданні Данія з Нідерландами і США озвучили ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16, а Ллойд Остін підсумував роботу коаліції потенціалу.