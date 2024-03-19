Остін: За два роки партнери по "Рамштайну" надали Україні допомоги на $88 млрд

Наразі союзники зосереджуються на двох напрямах – негайні потреби ЗСУ на полі бою і допомога для довгострокової перспективи.

За два роки держави з Контактної групи з питань оборони України зібрали на військову підтримку нашої країни 88 мільярдів доларів.

Про це повідомив за підсумками 20-го засідання групи міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Укрінформ".

Зараз партнери зосереджені на двох напрямках:

забезпечення негайних потребу українських Збройних Сил;

допомога для довгострокової перспективи.

За словами Остіна, найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Києву більше, ніж Вашингтон в розрахунку до власного ВВП.

"Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це", - сказав очільник Пентагону.