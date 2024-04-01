МВС Естонії запросило представника православної церкви на розмову

Це сталось після того, як голова РПЦ Кирило Гундяєв назвав війну Росії проти України священною.

Естонське МВС запросило на завтра, 2 квітня, єпископа православної церкви, яка входить у підпорядкування Москви, на розмову до міністерства.

Про це повідомляє ERR.

"Ми чекаємо на їхню позицію, вислухаємо, що вони нам скажуть і тоді ухвалимо рішення про свої подальші дії. Ми не вчинимо так, як раніше, коли заздалегідь заявляли про свої очікування. Ми вислухаємо, що вони скажуть і зрозуміємо їхнє ставлення. І якщо запитаєте, як ставитися до посилу Москви, то я скажу, що це дуже насторожуюче послання", - зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Водночас, вікарій Талліннської єпархії єпископ Данило зазначив, що естонська церква не вважає, що наказ РПЦ поширюється їх діяльність.

“Ми це сприймаємо як те, що громадська організація сусідньої країни, Росії, ухвалює такі рішення", - сказав єпископ Данило.

В свою чергу, речник парламенту Естонії Лаурі Хуссар упевнений у тому, що християнська церква повинна захищати зовсім інші цінності, ніж ті, які захищає РПЦ.

“Вона не повинна виправдовувати за спиною військові злочини та агресію. Якщо наша оцінка дійде висновку, що слід щось змінити, то доведеться й оцінити ймовірність того, наскільки таке підпорядкування церкви Москві доречне", - додав Лаурі Хуссар.

Спеціальний відділ МВС надасть аналітичну оцінку діяльності церкви та змісту послань церкви. Якщо зміст богослужінь та іншої діяльності місцевого духовенства не буде відповідати законам Естонії, то можуть бути і відповідні заходи.

Однією з заходів, яка вже була застосована до Естонської православної церкви Московського патріархату, стала відмова у продовженні посвідки на проживання митрополиту Євгену, який був призначений сюди з Москви.