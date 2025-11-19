Естонія екстрадує до Литви підозрюваного у тероризмі росіянина

Суд в Естонії прийняв рішення екстрадувати до Литви підозрюваного у тероризмі росіянина Ельдара Салманова.

Про це повідомляє Postimees.

Литовська прокуратура вважає, що Ельдар Салманов та його партнерка, громадянка Естонії Гелена Гусєва, можуть бути пов'язані з терактами. Йдеться про розсилання вибухівки поштою по всій Європі.

У естонській прокуратурі зазначили, що Салманов і Гусєва були затриман на запит Литви. З 18 вересня вони перебувають під арештом.

Очікується, що Салманов незабаром буде переданий Литві, в той час як процес екстрадиції Гусєвої триває.