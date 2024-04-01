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Ізраїльська поліція заарештувала сестру лідера ХАМАСу

В будинку підозрюваної поліцейські знайшли документи, телефони та інші докази, що пов'язують її з “серйозними порушеннями безпеки”. 

Ізраїльська поліція заарештувала сестру лідера ХАМАСу
Сергій Лавров та лідер "Хамас" Ісмаїл Ханія
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська поліція заарештувала за підозрою в контактах з бойовиками терористичного угруповання і підтримці терористичних актів сестру лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Про це повідомляє Times of Israel.

Поліція Ізраїлю розповіла, що під час спільного рейду з Шин-Бет заарештувала 57-річну жінку, яка є “родичкою високопоставленого члена ХАМАСу”. Поліція не назвала особу підозрюваної, лише повідомила, що жінка мешкає в південному місті Тель-Шева.

Водночас джерела видання в оборонному відомстві підтвердили, що жінка є однією з сестер Ханії. Згодом поліція ідентифікувала підозрювану як Сабах Авад ас-Салам Ханію.

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Під час обшуку в будинку підозрюваної поліцейські знайшли документи, телефони та інші докази, що пов'язують її з “серйозними порушеннями безпеки”. 

Серед виявлених доказів є матеріали, які свідчать про підтримку масового вбивства бойовиками ХАМАС громадян та гостей Ізраїлю 7 жовтня. Також поліція знайшла в приміщенні сотні тисяч шекелів готівкою.

  • Армія оборони Ізраїлю готується виселити понад мільйон палестинських мирних жителів з міста Рафах на півдні Смуги Гази, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто, де залишилися бойові батальйони ХАМАСу.

  • Раніше Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ готується увійти у Рафах, до цього залишилося кілька тижнів.

  • ЦАХАЛ продовжує створювати так звану "зону відчуження" на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази, ширина зони становить приблизно кілометр.

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