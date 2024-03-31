​Прем'єр Ізраїлю тимчасово передасть свої повноваження міністру юстиції

Перед цим прем'єр проведе засідання військового кабінету.

31 березня Нетаньягу зроблять операцію під загальним наркозом. У глави ізраїльського уряду виявили грижу під час планового огляду.

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