​Прем'єр Ізраїлю тимчасово передасть свої повноваження міністру юстиції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тимчасово передасть свої повноваження міністрові юстиції Яріву Левіну, передає Times of Israel.
31 березня Нетаньягу зроблять операцію під загальним наркозом. У глави ізраїльського уряду виявили грижу під час планового огляду.
Перед цим прем'єр проведе засідання військового кабінету.
- Тим часом війна в Газі триває. ЦАХАЛ продовжує створювати так звану "зону відчуження" на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази, ширина зони становить приблизно кілометр.
- Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".