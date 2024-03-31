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​Прем'єр Ізраїлю тимчасово передасть свої повноваження міністру юстиції

Нетаньягу 31 березня зроблять операцію.

​Прем'єр Ізраїлю тимчасово передасть свої повноваження міністру юстиції
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тимчасово передасть свої повноваження міністрові юстиції Яріву Левіну, передає Times of Israel.

31 березня Нетаньягу зроблять операцію під загальним наркозом. У глави ізраїльського уряду виявили грижу під час планового огляду.

Перед цим прем'єр проведе засідання військового кабінету.

  • Тим часом війна в Газі триває. ЦАХАЛ продовжує створювати так звану "зону відчуження" на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази, ширина зони становить приблизно кілометр.
  • Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".
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