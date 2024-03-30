У Німеччині посилять заходи контролю через легалізацію канабісу

Поліцейські в різних землях Німеччини очікують, що легалізація збільшить їхнє робоче навантаження, і готуються до додаткових заходів контролю громадян, повідомляє DW із посиланням на газету Zeit.
Як приклади наводяться більш активне тестування водіїв та заходи проти торгівлі наркотиками в особливо проблемних районах.
У федеральній землі Саксонія-Анхальт нові патрулі хочуть вивести на дороги вже найближчими днями, а в Шлезвіг-Гольштейні поки що лише розглядають таку можливість. У Північному Рейні – Вестфалії поліція все ще обговорює подальші заходи контролю.
Зберігання каннабісу в малих обсягах стане легальним у Німеччині з першого квітня. Поширення конопель та її похідних при цьому залишається під забороною.
Тим часов в Україні президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Закон набуває чинночисті через пів року з моменту його публікації.