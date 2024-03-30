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У Німеччині посилять заходи контролю через легалізацію канабісу

Зберігання каннабісу в малих обсягах стане легальним у Німеччині з першого квітня.

У Німеччині посилять заходи контролю через легалізацію канабісу
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах біля білборду з написом “Канабіс легальний, але... я віддаю перевагу брокколі”
Фото: EPA/UPG

Поліцейські в різних землях Німеччини очікують, що легалізація збільшить їхнє робоче навантаження, і готуються до додаткових заходів контролю громадян, повідомляє DW із посиланням на газету Zeit. 

Як приклади наводяться більш активне тестування водіїв та заходи проти торгівлі наркотиками в особливо проблемних районах.

У федеральній землі Саксонія-Анхальт нові патрулі хочуть вивести на дороги вже найближчими днями, а в Шлезвіг-Гольштейні поки що лише розглядають таку можливість. У Північному Рейні – Вестфалії поліція все ще обговорює подальші заходи контролю.

Зберігання каннабісу в малих обсягах стане легальним у Німеччині з першого квітня. Поширення конопель та її похідних при цьому залишається під забороною.

Тим часов в Україні президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Закон набуває чинночисті через пів року з моменту його публікації.

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