Росія змушена скоротити експорт дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари по НПЗ, — Bloomberg

У квітні Росія буде змушена скоротити експорт морського дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари українських безпілотників по російських НПЗ, — пише Bloomberg.

Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів у квітні до п'ятимісячного мінімуму. Адже після вдалих атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ, темпи переробки сирої нафти різко знизилися.

За даними агентства, завантаження палива в трьох найбільших російських портах на Чорному і Балтійському морях цього місяця знизиться приблизно до 2,29 млн тонн на добу.

Це дорівнює трохи більше 569 000 барелів на день, що на 21% менше у порівнянні із фактичним щоденним експортом, який у березні становив близько 724 000 барелів.