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Росія змушена скоротити експорт дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари по НПЗ, — Bloomberg

Завдяки ударам українських безпілотників по російських НПЗ, РФ у квітні скоротить експорт морського дизпалива.

Росія змушена скоротити експорт дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари по НПЗ, — Bloomberg
НПЗ горить в Самарській області
Фото: соцмережі

У квітні Росія буде змушена скоротити експорт морського дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари українських безпілотників по російських НПЗ,  —  пише Bloomberg.

Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів у квітні до п'ятимісячного мінімуму. Адже після вдалих атак українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ, темпи переробки сирої нафти різко знизилися.

За даними агентства, завантаження палива в трьох найбільших російських портах на Чорному і Балтійському морях цього місяця знизиться приблизно до 2,29 млн тонн на добу.

Це дорівнює трохи більше 569 000 барелів на день, що на 21% менше у порівнянні із фактичним щоденним експортом, який у березні становив близько 724 000 барелів.

  • Росія намагається врятувати ринок від дефіциту бензину після атак українських дронів по НПЗ. Тепер РФ імпортує бензин з Білорусі.
  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
  • Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
  • Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
  • Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.
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