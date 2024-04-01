Ціни на нафту зростають на тлі прогнозів про скорочення видобутку країнами ОПЕК+

Ціни на нафту зросли на тлі очікувань зменшення видобутку країнами ОПЕК+ та пошкоджень російських нафтових підприємствах, пише Reuters.
Водночас оптимістичні дані про виробництво в Китаї свідчать про покращення попиту.
Ціни на нафту Brent піднялися на 25 центів, або на 0,3%, до 87,25 долара за барель після зростання на 2,4% минулого тижня. Ціни на нафту West Texas Intermediate у США становили 83,44 долара за барель, що на 27 центів або 0,3% більше, після зростання на 3,2% минулого тижня.
У березні обидва контрольні показники підвищилися третій місяць поспіль, причому з середини минулого місяця Brent трималася вище 85 доларів за барель.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники пообіцяли продовжити скорочення видобутку до кінця червня, що може призвести до спаду постачання сирої нафти влітку в Північній півкулі.
Додамо, виробнича діяльність Китаю в березні зросла вперше за шість місяців, підтримавши попит на нафту в найбільшому світовому імпортері сирої нафти.
- Раніше Bloomberg написав, що експорт нафти зі США встановив п'ять нових щомісячних рекордів з того часу, як Захід почав запроваджувати санкції проти Росії у 2022 році. Штати змогли закріпити за собою частину світового нафтового ринку