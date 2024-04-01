Нове розслідування ЗМІ пов’язало “гаванський синдром” з підрозділом російської розвідки “29155”

Вперше про "Гаванський синдром" повідомили дипломати посольства США на Кубі в 2016 році

Спільне розслідування The Insider, Der Spiegel і CBS 60 Minutes пов’язало так званий “гаванський синдром” з підрозділом російської розвідки “29155”, пише BBC.

У розслідуванні йдеться, що американські дипломати могли стати мішенню російської звукової зброї.

Москва заперечує будь-яку причетність до хвороби, а офіційні особи США заявили, що навряд чи винна іноземна держава. Але у своїй оцінці “аномальних інцидентів зі здоров’ям”, оприлюдненій минулого року, вони не дали жодного альтернативного пояснення, зазначає видання. Вони також визнали, що різні залучені спецслужби мають різний рівень довіри до оцінки.

Це явище отримало свою назву від столиці Куби Гавани, де у 2016 році виявили перший випадок синдрому. Водночас у новому звіті йдеться, що насправді перші випадки могли статися у Німеччині на два роки раніше. Американські співробітники, які заявили про хворобу, зокрема співробітники Білого дому, ЦРУ та ФБР, скаржилися на запаморочення, головний біль, труднощі з концентрацією уваги та інтенсивний і болісний звук у вухах.

Тривалий час існувала підозра, що вони були вражені спрямованою енергією або мікрохвилями, що випромінювалися з прихованих пристроїв. Про таку можливість йшлося у попередній доповіді розвідки США.

Нове розслідування ЗМІ стверджує, що оперативники з підрозділу російської військової розвідки, відомого як 29155, “можливо націлилися на мізки американських дипломатів за допомогою зброї спрямованої енергії”. Нібито є докази того, що члени підрозділу перебували у містах у всьому світу в ті моменти, коли персонал США повідомляв про інциденти.

У рамках розслідування російський сайт The Insider також повідомив, що офіцерів 29155 винагородили за роботу, пов’язану з розробкою “несмертельної акустичної зброї”.

Американський військовий слідчий Грег Едгрін, який досліджував випадки синдрому, сказав 60 Minutes, що спільним зв’язком між жертвами синдрому є “російський зв’язок”. “Вони працювали проти Росії під певним кутом, зосереджувалися на Росії, і робили це надзвичайно добре”, − зазначив він.

Він також сказав, що офіційна планка доказів причетності Росії до США була занадто високою, оскільки його країна не хоче “дивитися в очі деякій дуже важкій правді”.

Одна жертва синдрому − агентка ФБР − розповіла “60 Minutes” про свій досвід удару потужної сили в її будинку у Флориді 2021. “Бам, усередині мого правого вуха, це було схоже на те, як стоматолог свердлить на стероїдах. Те відчуття, коли він наближається надто близько до барабанної перетинки? Це схоже на це, у разів 10 сильніше”, − сказала вона. Жінка зрештою втратила свідомість, а пізніше мала проблеми з пам’яттю та концентрацією.

Відповідаючи на звіт, офіційні особи США повідомили CBS News, що вони “продовжуватимуть уважно вивчати аномальні інциденти зі здоров’ям”, але повторили свою позицію, що “дуже малоймовірно, що відповідальність несе іноземний супротивник”. Водночас вони “не ставлять під сумнів справжній досвід і симптоми, про які повідомляли наші колеги та члени їхніх сімей”, заявивши, що робота над такими інцидентами є пріоритетом.