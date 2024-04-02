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КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Це вже третє випробування Північною Кореєю ракет середньої дальності з початку року.

КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря
Фото: globallookpress.com

Південна Корея та Японія повідомили про те, що КНДР втретє цьогоріч здійснила запуск балістичної ракети в їхній бік. 

Як пише Reuters, об'єкт пролетів близько 600 кілометрів, сягнувши максимальної висоти у 100 кілометрів. Японія стверджує, що він впав за межами її виключної економічної морської зони.

За цими даними військові визначили, що з району Пхеньяна близько 7 години ранку за місцевим часом летіла балістична ракета середньої дальності, на яку можливо встановити ядерну боєголовку. 

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда офіційно засудив інцидент, заявивши, що КНДР шкодить миру та стабільності у регіоні.

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