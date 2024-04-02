Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСвіт

Трамп зупинив передвиборчу кампанію - але це виявилося першоквітневим жартом

Республіканець скористався дотепом, щоб ще активніше збирати кошти від прихильників.

Трамп зупинив передвиборчу кампанію - але це виявилося першоквітневим жартом
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розіслав прихильникам електронні листи, в яких стверджував, що припиняє виборчу кампанію. Очікувано це виявилося першоквітневим жартом.

Як пише France 24, небайдужі до Республіканської партії американці отримали повідомлення, в тему якого було винесено слова "Я зупиняю президентську кампанію". Усередині містилося посилання, перейшовши за яким виборець бачив текст "Ви справді повірили, що я зупинюся? З Днем сміху!"

Проте дотеп мав і серйозну мету: з його допомогою Трамп закликав прихильників активніше фінансово підтримувати його передвиборчу діяльність. 

Команда чинного президента Джо Байдена встигла відреагувати на жарт Трампа: представник штабу демократа Аммар Мусса нагадав, що їхній суперник вже 16 днів не проводить мітингів. "Хтось міг би й не помітити різницю між жартом і правдою", - іронізує Мусса.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies