Трамп зупинив передвиборчу кампанію - але це виявилося першоквітневим жартом

Республіканець скористався дотепом, щоб ще активніше збирати кошти від прихильників.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розіслав прихильникам електронні листи, в яких стверджував, що припиняє виборчу кампанію. Очікувано це виявилося першоквітневим жартом.

Як пише France 24, небайдужі до Республіканської партії американці отримали повідомлення, в тему якого було винесено слова "Я зупиняю президентську кампанію". Усередині містилося посилання, перейшовши за яким виборець бачив текст "Ви справді повірили, що я зупинюся? З Днем сміху!"

Проте дотеп мав і серйозну мету: з його допомогою Трамп закликав прихильників активніше фінансово підтримувати його передвиборчу діяльність.

Команда чинного президента Джо Байдена встигла відреагувати на жарт Трампа: представник штабу демократа Аммар Мусса нагадав, що їхній суперник вже 16 днів не проводить мітингів. "Хтось міг би й не помітити різницю між жартом і правдою", - іронізує Мусса.