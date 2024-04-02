Трамп виплатив штраф за шахрайство з нерухомістю

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 мільйонів доларів на виконання рішення суду штату Нью-Йорк щодо визнання його винним у шахрайстві.
Як пише Reuters, тепер республіканець може не хвилюватися щодо того, що Феміда позбавить його права володіння на елітну нерухомість - його башту у Нью-Йорку або ж маєток у Флориді.
Трамп сподівається, що гроші повернуться на його рахунки після того, як відбудеться апеляція. Політик не визнає, що маніпулював статками для того, щоб отримувати від банків ліпші пропозиції щодо кредитів.
- Спершу суд постановив, що Трамп має сплатити 350 млн доларів штрафу за шахрайство, а з урахуванням відсотків покарання зросло до 454 млн.
- Мільярдеру, в якого є проблема з готівкою, не вдалося отримати таку суму від компаній-поручителів, через що загроза конфіскації майна стала цілком реальною.
- Республіканець намагався залучити кошти прихильників, які ті жертвують на його передвиборчу кампанію - що не є цілком легальним.
- Зрештою суд знизив суму застави майже утричі.