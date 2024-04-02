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Трамп виплатив штраф за шахрайство з нерухомістю

Республіканцю більше не загрожує конфіскація майна, зокрема башти його імені у Нью-Йорку.

Трамп виплатив штраф за шахрайство з нерухомістю
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 мільйонів доларів на виконання рішення суду штату Нью-Йорк щодо визнання його винним у шахрайстві.

Як пише Reuters, тепер республіканець може не хвилюватися щодо того, що Феміда позбавить його права володіння на елітну нерухомість - його башту у Нью-Йорку або ж маєток у Флориді.

Трамп сподівається, що гроші повернуться на його рахунки після того, як відбудеться апеляція. Політик не визнає, що маніпулював статками для того, щоб отримувати від банків ліпші пропозиції щодо кредитів.

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