Трамп виплатив штраф за шахрайство з нерухомістю

Республіканцю більше не загрожує конфіскація майна, зокрема башти його імені у Нью-Йорку.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 мільйонів доларів на виконання рішення суду штату Нью-Йорк щодо визнання його винним у шахрайстві.

Як пише Reuters, тепер республіканець може не хвилюватися щодо того, що Феміда позбавить його права володіння на елітну нерухомість - його башту у Нью-Йорку або ж маєток у Флориді.

Трамп сподівається, що гроші повернуться на його рахунки після того, як відбудеться апеляція. Політик не визнає, що маніпулював статками для того, щоб отримувати від банків ліпші пропозиції щодо кредитів.