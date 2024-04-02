Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ГоловнаСвіт

У Польщі навпроти ПП "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову блокують рух вантажівок

На виїзд з України є черга із близько 100 вантажних автівок.

У Польщі навпроти ПП "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову блокують рух вантажівок
Фото ілюстративне
Фото: Радіо Люблін

У Польщі навпроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову почали блокувати рух вантажного транспорту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією від польських прикордонників сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів -Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – зазначили у ДПСУ. 

Також нагадали, що у цьому пункті пропуску можуть перетинати державний кордон вантажні транспортні засоби з повною масою до 7,5 т. 

Зазначається, що на виїзд з України здійснюється пропуск порожніх великогабаритних транспортних засобів, на цей час їх черга перед пунктом пропуску близько 100 вантажних автівок.

  • Цей пункт пропуску польські протестувальники розблокували 28 березня.
  • Перед тим, 21 березня, розблокували рух поблизу КПП "Зосин-Устилуг".
  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies