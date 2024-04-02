У Польщі навпроти ПП "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову блокують рух вантажівок

На виїзд з України є черга із близько 100 вантажних автівок.

У Польщі навпроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову почали блокувати рух вантажного транспорту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією від польських прикордонників сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів -Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – зазначили у ДПСУ.

Також нагадали, що у цьому пункті пропуску можуть перетинати державний кордон вантажні транспортні засоби з повною масою до 7,5 т.

Зазначається, що на виїзд з України здійснюється пропуск порожніх великогабаритних транспортних засобів, на цей час їх черга перед пунктом пропуску близько 100 вантажних автівок.