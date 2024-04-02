У Польщі навпроти ПП "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову блокують рух вантажівок

У Польщі навпроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову почали блокувати рух вантажного транспорту.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
"За інформацією від польських прикордонників сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів -Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – зазначили у ДПСУ.
Також нагадали, що у цьому пункті пропуску можуть перетинати державний кордон вантажні транспортні засоби з повною масою до 7,5 т.
Зазначається, що на виїзд з України здійснюється пропуск порожніх великогабаритних транспортних засобів, на цей час їх черга перед пунктом пропуску близько 100 вантажних автівок.
- Цей пункт пропуску польські протестувальники розблокували 28 березня.
- Перед тим, 21 березня, розблокували рух поблизу КПП "Зосин-Устилуг".
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.