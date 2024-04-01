Україна і Польща продовжать переговори щодо транзиту зерна цього тижня

Українські та польські аграрні асоціації продовжать переговори щодо транзиту зерна та інших продуктів вже цього тижня. Також темою переговорів буде питання розблокування кордону.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

Він заявив, що асоціації різних секторів поточного тижня продовжать зустрічі, щоб чітко узгодити параметри експорту і транзиту української агропродукції. Зокрема, у першій половині квітня планується зустріч польської та української сторін у розширеному форматі, на якій аграрії двох країн шукатимуть шляхи взаємодії.

Аграрні асоціації відпрацьовуватимуть за напрямами кожну галузь.

"На предмет цього є стриманий оптимізм, який дає змогу сподіватися, що ще після декількох зустрічей для фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему", – зазначив заступник міністра.

За його словами, питання транзиту українського зерна порушується на всіх міжнародних зустрічах.