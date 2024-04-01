Україна і Польща продовжать переговори щодо транзиту зерна цього тижня

Українські та польські аграрні асоціації продовжать переговори щодо транзиту зерна та інших продуктів вже цього тижня. Також темою переговорів буде питання розблокування кордону.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.
Він заявив, що асоціації різних секторів поточного тижня продовжать зустрічі, щоб чітко узгодити параметри експорту і транзиту української агропродукції. Зокрема, у першій половині квітня планується зустріч польської та української сторін у розширеному форматі, на якій аграрії двох країн шукатимуть шляхи взаємодії.
Аграрні асоціації відпрацьовуватимуть за напрямами кожну галузь.
"На предмет цього є стриманий оптимізм, який дає змогу сподіватися, що ще після декількох зустрічей для фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему", – зазначив заступник міністра.
За його словами, питання транзиту українського зерна порушується на всіх міжнародних зустрічах.
- 28 березня керівники урядів України і Польщі підписали заяву за підсумками зустрічі у Варшаві, під час якої говорили, зокрема, продовження лібералізації торгівлі, зокрема, можливості для українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в ЄС без мит та тарифів.
- У лютому керівництво Польщі заявило, що ведуть з Україною переговори про укладення угоди щодо сільськогосподарських товарів. Домовленостей мали досягнути до кінця березня.
- Польські фермери відновили блокування після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачили екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.