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Рада до кінця року має ухвалити декілька законопроєктів щодо місцевого самоврядування, але розгляд можуть відкладати

Деякі законопроєкти включені до урядового плану Ukraine Facility.

Рада до кінця року має ухвалити декілька законопроєктів щодо місцевого самоврядування, але розгляд можуть відкладати
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада цього року повинна ухвалити декілька законопроєктів щодо місцевого самоврядування. Частина з них включена до урядового плану Ukraine Facility. 

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час діалогу Конгресу місцевих та регіональних влад.

“В парламенті є низка законопроєктів, які потрібно ухвалювати негайно. Аліна Загоруйко (голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм демократії – Ред.) вже підготувала до другого читання 4254 – закон «Про публічні консультації»”, – сказала Шуляк. 

Вона зазначила, що проєкт “Про публічні консультації” увійшов до затвердженого урядом плану Ukraine Facility, який передбачає реалізацію фундаментальних реформ з розвитку економіки та інтеграції України до ЄС. 

“В Ukraine Facility, до речі, не так багато кроків, необхідних для отримання 50 мільярдів євро на 4 роки. Законопроєкт № 4254 – точно є”, – сказала вона. 

Окрім нього, за словами Шуляк, одним з кроків виконання плану є ухвалення законопроєкту №4298 щодо оновлення роботи місцевих адміністрацій.

“Проєкт обговорюється вже десяток років. І він готовий до голосування в залі. Законопроєкт також вже включений як крок до Ukraine Facility”, – додала нардепка. 

Водночас запропоновані комітетом проєкти №7283 “Про інструменти місцевої демократії” та № 6319 щодо роботи органів самоорганізації населення не увійшли до плану. 

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що розгляд питань місцевого самоврядування у парламенті можуть відкласти через розгляд бюджетних питань.

“Я думаю, що всі речі на столі треба пріоритезувати. Пропускна здатність Верховної Ради є визначеною обставинами. Думаю, нам треба цю історію з фінансуванням мілітарних потреб з боку місцевого самоврядування якось правильно реалізувати. В п’ятий раз провести консультації, але дійти до фіналу. З іншого боку, можуть скластися обставини з секвестрами і бюджетними питаннями”, – пояснив він.

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