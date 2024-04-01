Рада до кінця року має ухвалити декілька законопроєктів щодо місцевого самоврядування, але розгляд можуть відкладати

Верховна Рада цього року повинна ухвалити декілька законопроєктів щодо місцевого самоврядування. Частина з них включена до урядового плану Ukraine Facility.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час діалогу Конгресу місцевих та регіональних влад.

“В парламенті є низка законопроєктів, які потрібно ухвалювати негайно. Аліна Загоруйко (голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм демократії – Ред.) вже підготувала до другого читання 4254 – закон «Про публічні консультації»”, – сказала Шуляк.

Вона зазначила, що проєкт “Про публічні консультації” увійшов до затвердженого урядом плану Ukraine Facility, який передбачає реалізацію фундаментальних реформ з розвитку економіки та інтеграції України до ЄС.

“В Ukraine Facility, до речі, не так багато кроків, необхідних для отримання 50 мільярдів євро на 4 роки. Законопроєкт № 4254 – точно є”, – сказала вона.

Окрім нього, за словами Шуляк, одним з кроків виконання плану є ухвалення законопроєкту №4298 щодо оновлення роботи місцевих адміністрацій.

“Проєкт обговорюється вже десяток років. І він готовий до голосування в залі. Законопроєкт також вже включений як крок до Ukraine Facility”, – додала нардепка.

Водночас запропоновані комітетом проєкти №7283 “Про інструменти місцевої демократії” та № 6319 щодо роботи органів самоорганізації населення не увійшли до плану.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що розгляд питань місцевого самоврядування у парламенті можуть відкласти через розгляд бюджетних питань.

“Я думаю, що всі речі на столі треба пріоритезувати. Пропускна здатність Верховної Ради є визначеною обставинами. Думаю, нам треба цю історію з фінансуванням мілітарних потреб з боку місцевого самоврядування якось правильно реалізувати. В п’ятий раз провести консультації, але дійти до фіналу. З іншого боку, можуть скластися обставини з секвестрами і бюджетними питаннями”, – пояснив він.