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Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

До складу Ставки ввели Іващенка, а Данілова вивели.

Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі №201/2024 від 29 березня 2024 року президента України Володимира Зеленського.

У персональному складі Ставки був затверджений координатором Олександр Литвиненко – секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

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Також зі складу Ставки президент вивів екссекретаря РНБО Олексія Данілова.

  • 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 
  • Пізніше президент погодив кандидатуру Данілова на посаду посла в Молдові.
  • Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.
  • Також Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.
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