Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі №201/2024 від 29 березня 2024 року президента України Володимира Зеленського.

У персональному складі Ставки був затверджений координатором Олександр Литвиненко – секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Також зі складу Ставки президент вивів екссекретаря РНБО Олексія Данілова.