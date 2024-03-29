Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указі №201/2024 від 29 березня 2024 року президента України Володимира Зеленського.
У персональному складі Ставки був затверджений координатором Олександр Литвиненко – секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Крім того, президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.
Також зі складу Ставки президент вивів екссекретаря РНБО Олексія Данілова.
- 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- Пізніше президент погодив кандидатуру Данілова на посаду посла в Молдові.
- Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.
- Також Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.